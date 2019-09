Uniqlo U – Disponibile online dal 26 settembre la collezione Autunno/Inverno 2019 [GALLERY]

Uniqlo lancia la nuova collezione autunno/inverno 2019: disponibile online dal 26 settembre Uniqlo U



UNIQLO, il colosso nipponico di abbigliamento, annuncia oggi che lancerà la Collezione Autunno/Inverno 2019 di Uniqlo U a partire dal 26 settembre online. Quest’ultima collezione di elementi essenziali creati del team di progettazione guidato da Christophe Lemaire presso il centro di ricerca e sviluppo UNIQLO di Parigi, rappresenta un impegno nel reinventare le basi e presenta un design ricercato che rende facile per chi la indossa essere eleganti in diverse situazioni. La gamma completa di 41 articoli per donna, 35 per uomo e 3 per borse e accessori sarà disponibile nello store UNIQLO Piazza Cordusio e attraverso https://www.uniqlo.com/it/it/home/.

