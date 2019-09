UFC – L’allenamento speciale di Stipe Miocic: in palestra spunta la presidentessa della Croazia! [GALLERY]

Il campione UFC Stipe Miocic si è allenato in palestra con la presidentessa della Croazia Kolinda Grabar-Kitarovic

Stipe Miocic è nato ad Euclid, Ohio, ma dal cognome si può facilmente capire come le sue origini sia est europee, precisamente croate. Il papà è di Rtina, la madre di Cetingrad, lui stesso quando non fa il vigile del fuoco a Cleveland e combatte nella gabbia UFC indossa spesso i pantaloncini quadrettati biancorossi come omaggio alla sua Croazia.

Per questo motivo, la presidentessa croata Kolinda Grabar-Kitarovic, durante una visita negli Stati Uniti, ha voluto fare tappa alla palestra del fighter campione dei massimi UFC, per incontrarlo ed allenarsi con lui! La presidentessa, vestita con la maglia numero 10 della Croazia, personalizzata con il suo nome, ha scambiato qualche colpo di MMA con Miocic che alla stampa ha dichiarato: “ha un bel gancio sinistro. Che onore la sua visita, ringrazio la Croazia che fa sempre il tifo per me”.

