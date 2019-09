Nuova Panda Trussardi – L’esordio di una livrea opaca: all’interno un prezioso ‘salotto’ con nuovi materiali [GALLERY]

La nuova Panda Trussardi stabilisce ancora un record nella lunga storia della vettura: è infatti la prima “luxury Panda”. Con la serie speciale Trussardi, sviluppata su base Cross look, esordisce su Panda una livrea opaca: Caffè Italiano a contrasto con dettagli neri lucidi

Esordisce oggi la nuova Fiat Panda Trussardi, la prima luxury Panda nata dalla collaborazione tra due marchi che hanno fatto la storia nei rispettivi settori, portando il meglio del “Made in Italy” nel mondo: è la prima operazione di co-branding che coinvolge Fiat Panda e una casa di moda. Fedele alla sua vocazione funzionale e cool, qualità che le hanno consentito di conquistare il cuore del grande pubblico e di sfilare lungo le strade di tutta Europa, oggi Fiat Panda indossa lo stile urban-chic di Trussardi.

“Panda vanta 39 anni di successi. È l’auto più venduta in Italia da 6 anni e la city car più venduta in Europa dal 2003. 7 milioni e mezzo di unità vendute, di cui 5 milioni ancora in circolazione” – ha dichiarato Olivier François, President Fiat Brand Global – “e, allo stesso tempo, è l’auto dei record: è stata la prima city car a quattro ruote motrici, il primo SUV urbano, la prima auto a scalare l’Everest e oggi la nuova Panda Trussardi diventa la prima “luxury Panda”.

Tomaso Trussardi, Chairman Trussardi, ha commentato: “Trussardi è stato il primo brand italiano a portare la moda al grande pubblico, sfilando nelle piazze e nei luoghi più vicini alle persone. Da sempre creiamo prodotti dal design unico e la nostra visione di brand è inclusiva e poliedrica. Per questo Fiat Panda indossa lo stile Trussardi e si trasforma in un’automobile al tempo stesso contemporanea, funzionale e curata in ogni dettaglio. Sono molto soddisfatto di questa collaborazione e ringrazio il team Fiat per aver creduto insieme a noi a questo progetto”

Trussardi nasce con la pelletteria e i guanti, ed è diventato nel tempo un brand di lifestyle. E’ stato il primo marchio di moda a portare le sfilate pret-à-porter in strada e in piazza per aprirsi al grande pubblico, lo stesso grande pubblico che da sempre sceglie Fiat come perfetta soluzione di mobilità. La nuova Panda Trussardi nasce come un capo passe-partout, adatto a qualsiasi utilizzo e che ti fa sentire a proprio agio in ogni situazione. Si rivolge a chiunque cerchi una “cittadina” o una compagna di viaggio esclusiva, capace di rispondere alle esigenze di spazio e mobilità delle famiglie. È disponibile con i brillanti TwinAir Turbo 0.9 a benzina da 85 CV, a trazione anteriore e a trazione integrale, oltre al 1.2 da 69 CV.

La Panda sfila e si rivolge a nuovi target

Panda è la “modella” scelta per indossare Trussardi. Lo fa nel “body” Cross, progettato per l’avventura off-road con un tocco di stile, irrinunciabile per affrontare al meglio il fuoristrada, così come le piccole sfide quotidiane.

Panda è la Fiat più venduta di sempre, e nei suoi quasi 40 anni di storia ha saputo interpretare gusti e desideri del grande pubblico, anticipandone anche le esigenze. La prima Panda 4×4 è nata oltre 35 anni fa, ed è stata la prima city car a trazione integrale capace di andare ovunque: uno dei tanti record di Panda che da sempre rende accessibili a tutti le soluzioni più intelligenti per semplificare e migliorare la vita a bordo, e oggi lo fa anche con lo stile unico di Trussardi. La Panda Cross offre, infatti, soluzioni tecniche, prestazioni ed esclusività di un SUV con le dimensioni esterne e l’agilità di una city car. Insomma, Panda Cross 4×4 è “trasversale” perché capace di superare ogni ostacolo e rispondere a tutte le esigenze di mobilità, e in abiti Trussardi è pronta da indossare per sfilare con eleganza su ogni passerella. Non solo 4×4, però. La nuova Panda Trussardi è infatti anche City Cross, con look off-road e tutta l’accessibilità tipica di un 4×2 utile per evadere dalla routine urbana. Insomma, Panda è sempre più trasversale e grazie ai suoi mille volti si rivolge a target sempre nuovi. Dall’off-road al massimo della connettività, la leader nel suo segmento continua a esplorare nuovi territori attraverso serie speciali capaci di esprimere il suo carattere poliedrico. Come aveva già fatto in passato, ad esempio nel mondo della connettività con Panda Waze, anima social per una guida 2.0, e Panda Connected by Wind, dotata di router Wi-Fi per essere sempre connessi.

Nel corso di tutta la sua lunga storia, Panda è riuscita a proporre sempre una soluzione all’avanguardia e di successo. Infatti, sin dalla sua introduzione sul mercato, il look Cross ha contribuito a rendere la Panda sempre più europea: oggi il 40 percento delle vendite di Panda con look Cross sono infatti registrate fuori dall’Italia, con un incremento di vendite in Europa del 15 percento nel primo semestre del 2019 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Panda è leader delle city car in Europa – insieme a 500 – dal 2003, e nel 2019 si conferma al vertice con una quota del 14,8 percento. E oltre ad essere la più venduta, è anche la “best grower”: è cresciuta di quasi 2 punti percentuali di quota rispetto al 2018. È sul podio da quarant’anni, venduta in oltre 7,5 milioni di unità, e ancora continua a crescere. Questi dati rappresentano una conferma: Panda ha davvero il “physique du rôle” per approdare nel mondo della moda e sfilare oggi in “abiti” Trussardi.

La prima livrea opaca nella storia di Panda, impreziosita dal logo Trussardi

La scelta dell’outfit e degli accessori curati dai designer del Centro Stile Fiat e dagli stilisti Trussardi si rifà alle nuove tendenze della moda fresca, pop e indiscutibilmente italiana, che riflette il carattere di Panda. La carrozzeria si distingue per la livrea Caffè Italiano, disponibile sia opaca, per la prima volta nella storia di Panda, sia metallizzata. Si può optare anche per le tinte Bianco Gelato, Nero Cinema e Grigio Maestro. La Panda è la vettura dei record, e con Panda Trussardi ne stabilisce uno nuovo: per la prima volta, infatti, il logo di un partner è presente in maniera caratterizzante a sottolineare il legame anche valoriale tra i due marchi. Il Levriero spicca infatti sul cristallo della terza luce laterale, al centro dei cerchi in lega, e sulle modanature laterali.

Non mancano altri ricercati dettagli di stile con finitura nero lucido, quali le barre alte al tetto, come le calotte degli specchietti retrovisori, gli esclusivi cerchi in lega da 15″, le piastre di protezione che caratterizzano il “body” Cross.

Internamente spicca il lettering Trussardi che impreziosisce i tappetini esclusivi e la cintura di sicurezza che sarà la protagonista della campagna di lancio della nuova Panda Trussardi. Sono inediti anche gli inserti dei pannelli porta e la trama dei sedili marrone melange su cui è riprodotto il logo Trussardi. I fianchetti neri dei sedili in techno-leather sono impreziositi da cuciture marroni, preziose come quelle di un abito. È nuova anche la finitura della plancia in colore Caffè Italiano. E incastonato al centro del volante in pelle, per la prima volta nella storia della Panda, spicca il logo Trussardi.

Panda Trussardi non offre solamente uno stile unico, ma anche una ricca dotazione tecnologica. Tra i contenuti più significativi la radio UconnectTM Mobile DAB con supporto per device mobili. E attraverso l’app “Panda Uconnect” è possibile dialogare con il sistema infotainment di bordo che include la tecnologia Bluetooth 2.1, lo streaming audio, il sistema di riconoscimento vocale, e gestire la lettura dati da USB e MP3. Inoltre attraverso l’app Panda Uconnect, sono inoltre disponibili i servizi “Find myCar”, che aiuta a ricordare dove si è parcheggiato, “My Car” per controllare i parametri della vettura come gli interventi di manutenzione programmata e consultare le voci del libretto uso e manutenzione, oltre che le chiamate dirette al soccorso stradale o al Customer Care Fiat. Infine, se attivata, la funzione “Object Reminder” ricorda al conducente, una volta sceso dall’auto, di non dimenticare eventuali oggetti all’interno dell’abitacolo. Panda Trussardi offre, a richiesta, anche il sistema di frenata autonoma (Autonomous City Brake) in grado di riconoscere ostacoli posti di fronte alla vettura e di frenare automaticamente quando il guidatore non interviene al di sotto dei 30 km/h. Panda è stata la prima vettura ad averlo introdotto nel suo segmento.

Nuova campagna di comunicazione

Accompagna il lancio della nuova Panda Trussardi un’innovativa campagna marketing che celebra lo stile unico della nuova serie speciale Fiat, cambiando le regole di comunicazione e il posizionamento della vettura. Per Panda Trussardi, è stato infatti intrapreso un percorso di comunicazione più affine alla “fashion industry” che all’automotive. La nuova Panda Trussardi infatti è protagonista del videoclip del nuovo singolo di Ava Max “Torn”, che, lanciato lo scorso 27 agosto su YouTube, punta a replicare il successo di oltre 430 milioni di visualizzazioni di “Sweet but psycho”. Nello spot, cut del videoclip, la nuova Panda Trussardi assurge a oggetto di moda cult, al punto che nel racconto la protagonista, interpretata dalla cantante Ava Max vuole – ad ogni costo – rubarne l’elemento più cool e rappresentativo, la cintura di sicurezza griffata Trussardi, e per farlo si sfila una scarpa Trussardi per rompere il finestrino della vettura e tagliare la cintura che da normale dotazione automobilistica, diventa un oggetto di seduzione e un accessorio fashion, indossato dalla cantante durante la sua coreografia. Nello spot anche ballerini e figuranti indossano abiti e accessori Trussardi, esprimendo al meglio la sinergia tra il ritmo del singolo, la vettura e la casa di moda. Un linguaggio nuovo, che non racconta solo le apprezzate caratteristiche più razionali della Panda, ma la posiziona come un oggetto cool ed emozionante. Il nuovo spot è prodotto dalla casa di produzione Movie Magic per la regia di Joseph Kahn, che in passato ha già diretto videoclip per artisti del calibro di Lady Gaga, Britney Spears, Taylor Swift, Sting e Shaggy. È ambientato a Milano, in una Piazza del Duomo avvolta dalle luci della notte. Un alone di mistero accompagna lo spettatore fin dai primi secondi, quando l’ingresso in scena di Ava porta l’attenzione sulla nuova Panda Trussardi. La narrazione raggiunge il culmine nelle sue fasi centrali, quando l’azione della protagonista segna l’improvviso passaggio da un’atmosfera più sospesa a una più dinamica, tipicamente da video musicale. L’agenzia creativa è Independent Ideas, e la campagna ha visto la direzione creativa esecutiva di Erick Loi.

Soluzioni finanziarie FCA Bank per la nuova Panda Trussardi

FCA Bank, la banca captive di Fiat Chrysler Automobiles e Crédit Agricole Consumer Finance, supporta le vendite del brand Fiat offrendo un ampio ventaglio di soluzioni finanziarie per agevolare i clienti nell’acquisto della loro nuova auto. Tutti i clienti che desiderano mettersi al volante della nuova Panda Trussardi potranno beneficiare di un’iniziativa estremamente vantaggiosa messa a punto da FCA Bank. Si tratta della proposta denominata “Zero+Zero” che prevede un importo mensile di 189 euro al mese, accompagnata da anticipo zero e tasso zero con cui il cliente potrà accedere all’iniziativa sia con il programma di vendita “Più by FCA Bank”, sia con il rateale. Con il primo, si avrà la possibilità di un finanziamento con durata fino a 5 anni e la consueta scelta, alla fine del contratto, se sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua oppure restituirla. Con la seconda struttura finanziaria, il rateale, i vantaggi della promozione “Zero+Zero” potranno avere durate flessibili con possibilità di estensione complessiva fino a 6 anni (72 mesi).

A completamento delle strutture finanziarie, FCA Bank offre una completa gamma di servizi assicurativi, tutti abbinabili al contratto di finanziamento: servizi a protezione della persona, come il Prestito Protetto, che assicura il pagamento di una parte del Finanziamento in caso di avvenimenti improvvisi e imprevedibili come la perdita di impiego, e servizi a protezione dell’auto come la marchiatura indelebile sui componenti chiave del veicolo come massimo deterrente contro il furto, polizze Furto&Incendio, Collisione (copertura danni in caso di impatti con altri veicoli identificati), Kasko (copertura danni in caso di collisione con altri veicoli identificati, ribaltamento, urto, uscita di strada).

In più, la possibilità di abbinare la nuova RCA con costo bloccato e sicuro per tutta la durata del contratto su tutte le tipologie di finanziamento proposte da FCA Bank.

In aggiunta il cliente può disporre di proposte competitive di noleggio a lungo termine, tramite Leasys, per un’esperienza di guida in tutta serenità.

