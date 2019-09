Napoli, prima lo sfogo di Ancelotti e ora il VIDEO degli spogliatoi: condizioni pietose a 70 ore dal match con la Sampdoria

Il club di De Laurentiis ha pubblicato sui propri canali social un video in cui si notano le condizioni pietose in cui versano gli spogliatoi del San Paolo a poche ore dal match con la Sampdoria

Carlo Ancelotti ieri ha espresso tutta la propria indignazione per le condizioni in cui versano gli spogliatoi del San Paolo, non ancora consegnati dal Comune di Napoli nonostante l’imminenza degli impegni degli azzurri con Sampdoria e Liverpool.

A 70 ore dalla partita con i blucerchiati, le stanze appaiono ancora lontane dal completamento, con impalcature e cartoni sparsi per il pavimento. Una situazione surreale, che ha spinto il club di Aurelio De Laurentiis a pubblicare un video sui propri canali social, da cui si evince il pazzesco ritardo sulla consegna dei lavori. Ecco il video:

Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da #NapoliSampdoria, che hanno scatenato la reazione di @MrAncelotti contro Regione, Comune e Commissari. pic.twitter.com/YAROtscwIh — Official SSC Napoli (@sscnapoli) 12 settembre 2019

