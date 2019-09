MotoGp – Non solo Francesca Sofia Novello: a Misano una bionda atomica per Valentino Rossi [GALLERY]

Marta Di Matteo: una bionda atomica per Valentino Rossi, ecco l’ombrellina del Dottore al Gp di Misano

Tantissime, le bellezze esplosive che hanno intrattenuto il pubblico di Misano nel weekend del Gp di San Marino. Ombrelline, paddock girl, Monster girl e… nonne per una griglia di partenza da favola. Valentino Rossi non poteva non portare con sè la sua dolce metà, Francesca Sofia Novello, ma in griglia è stato affiancata da una bionda atomica.

E’ stata Marta Di Matteo la sexy Monster Girl del Dottore: bionda dagli occhi di ghiaccio, Marta è una modella, istruttrice di sci, iscritta all’università d’Economia di Torino. Bella da mozzare il fiato, Marta non ha di certo fatto ingelosire Francesca Sofia Novello, che sui social mostra il suo apprezzamento per la collega con diversi like nelle sue foto.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 4.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE