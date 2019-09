MotoGp – Abraham esilarante sui social dopo il Gp di Misano: “grazie per avermi supportato indossando il colore giallo!” [FOTO]

Karel Abraham ironico sui social: il post divertente che coinvolge i tifosi di Valentino Rossi

Domenica Marc Marquez ha trionfato davanti al pubblico italiano di Misano. Il campione spagnolo si è aggiudicato il Gp di San Marino battendo Fabio Quartararo sul finale. Tanto spettacolo e divertimento a Misano, con i tifosi di Valentino Rossi che hanno dato al Dottore tutto il suo supporto nonostante il quarto posto.

Ed è proprio approfittando della marea gialla che Karel Abraham ha voluto scherzare sui social. Il pilota ceco ha pubblicato una foto che lo ritrae in pista davanti all’immenso giallo della tribuna ringraziando in maniera esilarante i fan: “grazie a tutti i miei fan che oggi hanno indossato il colore giallo per supportarmi!!! 🥳 #ka17 #motogp #racing #fans #misano #sanmarinogp #yellow #awesomevaleyellowatmosphere“, ha ironizzato Abraham taggando nella sua foto anche Valentino Rossi.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE