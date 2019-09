Moaconcept Master of Arts Futura – Le nuove running ultraleggere di ispirazione futurista [GALLERY]

Presentate le nuove Moaconcept Master of Arts Futura: desing minimal ed ultra comfort

Moaconcept è il brand che presenta sul mercato internazionale delle fashion sneaker le linee Master of Arts, Disney e Playground. Un’ esclusiva gamma di styles che ha conquistato fashion addicted e appassionati del settore. La creatività inedita, l’appeal internazionale, l’utilizzo dell’iconografia artistica, la cura nella scelta dei materiali, le hanno rese uniche. Tra i must have della collezione uomo e donna Fall Winter 2019 le Moaconcept Master of Arts Futura.

Le Futura, di chiara ispirazione futurista, sono delle running ultraleggere che presentano dettagli in mesh e suede con lo shank nel tallone che richiama il logo del brand tramite un’applicazione 3D. Presentano un design minimal ma reso unico dalla ricchezza dei materiali, il loro mix e la scelta dei colori a contrasto. Le Futura sono sneaker ultra comfort anche grazie alla suola in Phyloon di chiara derivazione performance. Novità di quest’ anno la Master of Arts Running Futura Trail, la sneaker ispirata al mondo dell’escursionismo caratterizzata dall’aggiunta di un fondo antiscivolo e da un’allacciatura trail.

Tutte le Moaconcept sono disponibili nei migliori retailer di sneaker internazionali e su www.moaconcept.com.

