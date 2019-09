Mizuno svela TC–01: la nuova scarpa per il fitness [GALLERY]

La prima scarpa da training del brand giapponese che garantisce massimo bilanciamento per un allenamento ottimale

Per la stagione autunno/inverno 2019 Mizuno si riconferma al fianco di tutti coloro che hanno l’ambizione di crescere e migliorare ogni giorno in ambito sportivo. Fin dalla sua fondazione, il brand giapponese accompagna gli atleti che praticano le discipline più diverse per alimentare le loro passioni e per aiutarli a raggiungere il massimo delle prestazioni.

Fino ad oggi l’azienda ha avuto successo nel creare prodotti per gli atleti di alto livello, supportando inoltre le più diverse manifestazioni sportive, ma non è abbastanza: il brand vuole rivolgersi anche ad un target più ampio, che comprenda certamente gli atleti più evoluti, ma anche quelli alle prime armi. Soprattutto, è importante per Mizuno accompagnare lo sportivo in tutte le fasi di preparazione della performance: per giocare in campo ci vuole esercizio e per riuscire bene nell’esercizio è necessario allenarsi con costanza.

Ecco perché tra le novità più rilevanti della prossima collezione invernale spicca la nuova scarpa per il fitness Mizuno TC – 01.

La maggior parte della popolazione europea svolge attività fisica tra palestre e centri fitness. La fascia d’età compresa tra i 25 e i 35 anni è impegnata su diverse attività sportive che richiedono esercizi fisici differenti che esigono una necessità fondamentale, il bilanciamento, essenziale per ottenere a livello di fitness risultati ottimali.

Come può una calzatura influenzare un corretto bilanciamento? Mizuno, a seguito di sei settimane di test svolti presso l’Università di Calgary da quindici diversi trainer su 15 discipline diverse, ha introdotto la nuova TC – 01. La scarpa, grazie al suo particolare design e alle innovative tecnologie impiegate, ha dimostrato di poter contribuire a un netto miglioramento dell’attività grazie a un ottimo bilanciamento: ne deriva una maggiore resistenza e un miglioramento delle abilità fisiche che si risolvono, nella pratica, in un tempo di reazione eccellente.

Un bilanciamento ottimale, infatti, permette di effettuare spostamenti più efficienti, precisi e veloci e può migliorare la performance e il livello di benessere di tutto il corpo.

La nuova tecnologia Mizuno COB, applicata al modello CT – 01, si concretizza in un’intersuola ammortizzata e flessibile in materiale PU. La suola in gomma, al contrario, è molto solida e garantisce pertanto la massima stabilità.

Mizuno TC – 01 è una scarpa dal design moderno e accattivante: la costruzione è “a calzino”, la tomaia in knit con Spandex non presenta cuciture, mentre i supporti elastici interni sono termosaldati.

Prezzo consigliato al pubblico: 140,00 euro

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE