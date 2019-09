Milan-Inter, spettacolo in tribuna a San Siro: le coreografie delle due curve lasciano senza fiato [GALLERY]

Grande spettacolo in tribuna per il derby di Milano, le coreografie delle due tifoserie lasciano senza fiato

Spettacolo in campo, ma prime anche sulle tribune. Coreografie spettacolari per il derby tra Milan e Inter, in programma a San Siro per la quarta giornata della Serie A 2019/2020. Nella curva sud rossonera spunta un gigantesco Sant’Ambrogio, patrono della città di Milano, che schiaccia sotto il piede un biscione (simbolo dell’Inter) e la frase “Al diavolo la fede“.

Sui papiri laterali poi si legge: “la leggenda narra una storia frutta di fantasia ed immaginazione ma la realtà insegna che anche il patrono è caduto in tentazione“. La risposta della curva nord nerazzurra è tutta in uno striscione con la scritta: “E mai nessun ci fermerà” e il 1969 nel secondo anello con bandierine colorate.

