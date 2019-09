Luca Dotto dimentica Rossella Fiamingo con Greta Zuccarello: ecco chi è la nuova fiamma del nuotatore azzurro [GALLERY]

Luca Dotto in love dopo Rossella Fiamingo: ecco Greta Zuccarello, la nuov fiamma del nuotatore azzurro

In tanti, quest’estate, seguendo i social di Luca Dotto e Rossella Fiamingo, si sono domandati se la loro storia d’amore fosse finita. La bella schermitrice italiana ha trascorso le sue vacanze spesso in compagnia di Diletta Leotta e della crew del suo fidanzato Scardina, lontana quindi da quello che per molti era ancora il suo fidanzato.

Nessun annuncio ufficiale da parte dei due sportivi italiani, ma il bel nuotatore azzurro ha trovato già una nuova fiamma. Luca Dotto è infatti felicemente fidanzato con la bellissima ballerina e modella 23enne Greta Zuccarello. Sui profili social di lei tanti sono gli scatti pubblicati in compagnia del nuotatore, mentre lui ha preferito essere un po’ più riservato.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE