Formula 1 – Leclerc… traditore? Con Giada è finita: Charles ha una nuova fiamma, ecco Charlotte [GALLERY]

Leclerc, con Giada Gianni è finita: adesso Charles ha una nuova fidanzata, ecco chi è la bella Charlotte

Charles Leclerc sta facendo tanto parlare di sè per le sue prestazioni in pista e per i fantastici risultati ottenuti di recente. Prima del Gp di Singapore, disputato ieri e vinto da Sebastian Vettel, Leclerc, secondo ieri, ha conquistato una fantastica doppietta, trionfando prima a Spa e poi a Monza.

Nelle ultime ore, però, si parla del giovane monegasco anche per motivi di… gossip. Secondo “Oggi” sembra infatti che Leclerc abbia una nuova fiamma: la storia con Giada Gianni, durata 5 anni, sarebbe terminata di recente a causa di un tradimento proprio del pilota Ferrari, che sarebbe avvenuto con una amica della giovane napoletana.

La nuova fidanzata di Leclerc sarebbe Charlotte Sinè, figlia di Emmanuel Sinè, direttore generale del Societè des Bains de Mer, una società antica che gestisce il settore dell’intrattenimento del Principato di Monaco.

