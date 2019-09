Floriana Messina pronta a diventare la sexy madrina del Napoli: lo shooting calcistico è bollente e ‘distrae’ i calciatori del Liverpool

Domani il Liverpool farà visita al Napoli per la prima partita della nuova stagione di Champions League. Una partita che promette grande spettacolo fra i campioni d’Europa in carica e i ragazzi di Ancelotti, vogliosi di vendicare la sconfitta della passata edizione. Il Napoli ha un’arma in più per fermare i ragazzi di Klopp: le distrazioni della bella Floriana Messina. L’ex concorrente del GF12, nonchè modella, opinionista televisiva e influencer da oltre 300.000 follower, ha dedicato uno shooting bollente (realizzato dal fotografo Emanuele Novelli) al Napoli, squadra del suo cuore, postando alcuni scatti sui social.

Le foto hanno fatto impazzire i tifosi partenopei, pronti ad eleggerla madrina del club, ruolo che Floriana ricoprirebbe con grande piacere, ma soprattutto hanno fatto girare la testa ai giocatori del Liverpool che ne hanno particolarmente apprezzato la bellezza: “sono felice e lusingata per i numerosi messaggi di apprezzamento e i commenti che mi hanno fatto tramite Instagram, quello di Xherdan Shaqiri tra tutti l’ho trovato molto simpatico… Non è l’unico calciatore delle squadre inglesi ad aver apprezzato le mie foto: mi hanno scritto anche giocatori del Manchester City e del Manchester United. Forse vorrebbero farmi cambiare fede calcistica, ma il mio cuore batte solo per il Napoli! Accetterei di buon grado di essere la madrina del Napoli, per dare un apporto morale alla tifoseria, ai giocatori, e a tutti i componenti dello staff, che tanto stanno facendo negli ultimi anni per guadagnarsi la Champions e, magari, vincere il campionato. La domenica vado spesso allo stadio, mi piace commentare con i miei amici napoletani l’andamento della partita e ovviamente condividere con loro il tifo”.

