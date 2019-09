Europei Pallavolo 2019 – L’Italia concede un solo set alla Grecia: gli azzurri trionfano 3-1

Buona anche la seconda per gli azzurri della pallavolo: l’Italvolley batte la Grecia 3-1 agli Europei 2019

L’Italia prosegue col sorriso la sua avventura agli Europei di pallavolo maschile 2019 in corso in Francia. Dopo l’esordio vincente di ieri contro il Portogallo, gli azzurri di Blengini hanno battuto oggi anche la Grecia. Zaytsev e compagni sono partiti in quarta, per poi essere costretti a concedere un set agli avversari motivati e vogliosi di far bene contro i vice campioni olimpici.

L’Italia di Blengini ha preso poi in pugno la situazione prendendosi il terzo set col parziale di 25-19 per poi chiudere in bellezza al quarto set col punteggio di 25-18. Italia dunque a punteggio pieno nella Pool A: gli azzurri raggiungono la Bulgaria, ma si ritrovano un pizzico sotto dei bulgari a causa del set perso oggi. Una bella Italia oggi in campo, nonostante la sconfitta al secondo set. Appuntamento a domenica pomeriggio, alle 14.’00 per la terza sfida contro la Romania.

