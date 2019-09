Canada Goose apre il suo primo store in Italia: presentata “Live in the Open”, una speciale Global Campaign [GALLERY]

Canada Goose in occasione dell’apertura del suo primo store italiano presenta ‘Live in te Open” Storie di Pionieri oltre i confini, una straordinaria Global Campaign che documenta il rapporto tra le persone e le loro comunità

Canada Goose apre il suo primo store in Italia, il secondo in Europa dopo quello di Londra. Lo store, sito a Milano in via della Spiga 10, lascia spazio al racconto della storia di Canada Goose e dispone di una “cold room” che permette di testare le rinomate giacche del brand in ogni condizione climatica estrema e fino a -25 gradi. In concomitanza con l’opening milanese il brand apre il proprio e-commerce al mercato italiano.

In occasione di questo speciale evento, Canada Goose lancia ‘Live in the Open’, una campagna globale che traccia il profilo di due donne ed un uomo, Alice Pasquini, Jiayi Zhao e Jordin Tootoo, che stanno coraggiosamente aprendo nuove strade, motivati a restituire il loro lavoro alla gente e ai posti che li hanno ispirati.

Alice Pasquini, una prolifica street artist italiana conosciuta in tutto il mondo, racconta gli italiani catturando nelle sue opere momenti di vita quotidiana nei più svariati luoghi del Paese. Ha iniziato creando graffiti, che lei chiama ‘regali alla comunità’, in piccoli angoli quasi nascosti o dimenticati dall’architettura circostante. Queste meravigliose opere d’arte hanno riqualificato quartieri e, in alcuni casi, aiutato cittadine a prosperare o tornare in vita.

Viaggiando dall’Italia all’Artico Norvegese, Jiayi Zhao, una guida di spedizioni Polari nata a Pechino, è la seconda protagonista del racconto di Canada Goose. La sua passione a immergersi totalmente nella natura si è accesa dopo la sua esperienza nella foresta di Redwood, non lontano da San Francisco. Il richiamo profondo della natura e la forte connessione con l’ambiente esterno, hanno spinto Jiayi a sviluppare le sue doti escursionistiche, facendone una delle guide più richieste per le spedizioni ai Poli.

La destinazione finale della campagna è il Nord del Canada, un luogo che il brand chiama casa testimoniando il suo impegno di lunga data con la gente del posto. Qui, Jordin Tootoo, un ex indimenticabile campione di Hockey su Ghiaccio dell’NHL, attivista, e adesso nuovo Goose Person, rende omaggio alla bellissima e selvaggia terra di Nunavut. Jordin Tootoo é diventato il primo giocatore Inuk nell’NHL e, contro ogni previsione, superando anche difficoltà personali, è arrivato a godersi una carriera di grandi successi. Da quando ha lasciato lo sport professionistico, ha dedicato il suo tempo a parlare alle comunità indigene, affrontando con sincerità temi sociali molto delicati, affrontati mettendosi in gioco e raccontando il suo personale cammino.

Il marchio ha ingaggiato il regista Janssen Powers, selezionato al Festival di Cannes di quest’anno per due documentari, e la fotografa Diana Markosian, il cui lavoro è stato pubblicato da National Geographic, The New Yorker e New York Times, per documentare queste incredibili persone e le loro storie. Qui il video della campagna.

Fondato in un piccolo magazzino a Toronto, in Canada nel 1957, Canada Goose è diventato uno dei principali produttori al mondo di abbigliamento tecnico di lusso. Ciascuna collezione è ideata con la consapevolezza delle difficili condizioni dell’Artico ed è ispirata dalla continua innovazione e da un’artigianalità senza compromessi. Dai campi base di ricerca dell’Antartico e dell’Alto Artico canadese, alle strade di New York, Londra, Milano, Parigi e Tokyo, le persone sono fiere di indossare i prodotti firmati Canada Goose. Con oltre 3.800 dipendenti in tutto il mondo, Canada Goose è leader riconosciuto per il suo impegno Made in Canada ed è partner di lunga data di Polar Bears International.

