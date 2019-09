Call Me Pink – Aw Lab presente le nuove esclusive donna di adidas, New Balance e Fila [GALLERY]

Aw Lab presenta Call Me Pink, le nuove esclusive donna di adidas, Fila e New Balance

AW LAB presenta le sue nuove esclusive Donna, create in collaborazione con adidas, Fila e New Balance, styles scelti tra i best seller internazionali del 2019. Uno special pack che pare suggerirci “always look on the pink side of life”, un invito a colorare di rosa giorni, emozioni e passioni. Una nuova stagione da vivere con una pink attitude, per chi si sente pop o per chi si sente un po’ Audrey, femminile, stilosa ed ironica.

Gli special make up di adidas Falcon, Fila Disruptor e New Balance 608, tre modelli di assoluto hype, si colorano di rosa, accendendo una delle migliori proposte di sneaker esclusive di inizio stagione. Le adidas Falcon, l’anima ribelle dei 90’s in formato over, abbinano due diversi toni del rosa su bianco e grigio chiaro. Le potentissime Fila Disruptor si presentano con un classico total white che diventa dirompente col logo lilla ed un maxi dettaglio azzurro, segno contraddistintivo di tutto il pack Call Me Pink. Le mitiche New Balance 608 hanno un accenno di rosa sulla suola e si contraddistinguono per lo special logo del brand tinto in rosa e lilla.

Lo special pack di AW LAB si completa con una collezione limited edition di apparel Donna che ha come protagonisti i brand Fila e VRL.

Stay cool, choose pink!

Queste esclusive sono disponibili negli store AW LAB e su www.aw-lab.com

Prezzi sneaker:

adidas Falcon per AW LAB: euro 100,00

Fila Disruptor per AW LAB: euro 110,00

New Balance 608 per AW LAB: euro 85,00

