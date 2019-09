Aw Lab – Il 5 e 6 ottobre a Fieramilanocity Plug-Mi con Elodie e Chadia Rodirguez Dancers [GALLERY]

AW LAB presenta “PLUG-Mi”, il primo evento made in Italy dedicato alla Urban Culture Experience. Dal 5 al 6 ottobre a Fieramilanocity con Elodie e Chadia Rodriguez

Un evento unico nato per raccontare le anime della cultura street, scoprirne i codici e condividere in esclusiva le principali novità dei suoi protagonisti.

AW LAB è il main partner di PLUG-Mi, il primo evento Made in Italy, totalmente customer oriented, dedicato alla urban culture experience, un vero e proprio happening rivolto ad urban culture lovers, appassionati di sneaker, musica, moda e arte, che avrà luogo a Milano presso il Padiglione 4 di Fieramilanocity dal 5 al 6 ottobre 2019.

PLUG-Mi conterà sulla partecipazione di decine di brand internazionali che presenteranno agli ospiti dell’evento il loro mondo, dalle collezioni più esclusive fino alla presenza dei più amati ambassador, attraverso workshop, live performance, talks, gaming e iniziative speciali che si protrarranno lungo i due giorni di un fitto e straordinario calendario di attività.

AW LAB, laboratorio di trend e principale amplificatore della rivoluzione al femminile della sport retail industry, in occasione di PLUG-Mi presenterà il suo STYLE CUBE, Urban style HUB che ospiterà music performance live ed eventi studiati per creare valore e rendere protagonisti i propri visitatori: #playwithstyle.

Sabato 5 ottobre

AW LAB ospiterà nel cuore della sua area espositiva un corner dall’atmosfera industrial che permetterà ai visitatori di personalizzare i più recenti capi di abbigliamento e sneaker by adidas Originals in perfetto stile urban. Esperti di sneaker customization saranno a disposizione del pubblico per un workshop in cui sveleranno i segreti delle loro opere e non mancheranno accessori esclusivi e gadget per tutti gli appassionati che incontreranno AW LAB e adidas Originals a PLUG-Mi in questa prima giornata di evento. Special guest la trapper Chadia Rodriguez, ambassador per l’occasione di adidas Originals, che si esibirà in un esclusivo live per tutti gli ospiti.

Domenica 6 ottobre

AW LAB vedrà tra i protagonisti PUMA che inviterà gli ospiti a giocare con una speciale Crane Machine, una rivisitazione dello storico gancio da Luna Park, che consentirà ai più abili di vincere un paio di sneaker del Brand, mentre uno speciale photoboot 3D permetterà a tutti di scattarsi delle foto originali da condividere sui propri social. Nel pomeriggio la star assoluta sarà la cantante Elodie, Brand ambassador del Global Sports Brand in esclusiva per AW LAB, protagonista di un’estate ricca d’impegni e soddisfazioni, che si esibirà in una live performance riservata unicamente a 250 guest che a partire dal 19 settembre fino al 30 settembre si saranno registrati sul sito di aw-lab.com. Inoltre, i primi 100 accreditati, avranno la possibilità di incontrare l’artista in un meet & greet che si terrà subito dopo il concerto.

Una special area di AW LAB vedrà poi protagonista anche Nike che proporrà un’esclusiva personalizzazione gratuita delle sue sneaker. A farlo saranno Jacopo de Carli e Gregorio Vatrella, cofounders di DCJ, che con le loro sperimentazioni di materiali creeranno dei pezzi unici. Inoltre sul palco principale, uno show powered by Nike di alcune tra le più importanti crew milanesi di danza urbana movimenterà la giornata insieme alla presenza della ballerina professionista Valentina Vernia, protagonista, tra l’altro, dell’ultima edizioni di “Amici”.

Le informazioni per l’ingresso e l’acquisto dei biglietti di PLUG-Mi sono disponibili su:

https://plug-mi.com/tickets

“Siamo fieri di annunciare la nostra presenza come main partner di PLUG-Mi – dichiara Domenico Romano head of marketing and communication AW LAB – il primo evento in Europa nel mondo della street culture che esclude ufficialmente i re_seller e che rende le donne protagoniste di una rivoluzione culturale, mettendo al centro una nuova generazione di consumatori. Noi di AW LAB vogliamo essere i protagonisti di quello che non è solo un evento, ma il primo numero di un racconto sulle nuove generazioni. Della loro arte, street sport, musica e canali di comunicazione. La stessa generazione che ogni giorno popola i nostri store, naviga sul nostro sito e fruisce i nostri contenuti.”

PLUG-Mi Sabato 5 ottobre _ Domenica 6 ottobre Dalle 12.00 alle 20.00 Fieramilanocity _ Padiglione 4

