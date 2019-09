Con Aw Lab non ci si annoia mai: ecco Comics, le nuove esclusive uomo di adidas, Reebook e Puma [GALLERY]

Aw Lab presenta Comics le nuove esclusive Uomo di adidas, Puma e Reebok dedicate alla comic pop art

AW LAB presenta le sue nuove esclusive Uomo, create in collaborazione con adidas, Puma e Reebok, inserendole in uno special pack dedicato al mondo dell’arte illustrativa americana. Un omaggio agli illustratori statunitensi ed alla comic pop art dei maestri, miti indiscussi del mondo dell’arte internazionale.

Le esclusive “Comics” si ispirano dichiaratamente alle opere artistiche dei disegnatori statunitensi, veri e propri masters of art di una disciplina che ha segnato l’immaginario popolare dagli Anni ’80 ai giorni nostri. AW LAB è andata a riprenderne l’iconografia ed insieme ad alcuni tra i brand più amati di sneaker, ne ha fatto i segni contraddistintivi di uno special pack stupefacente.

Gli special make up di adidas Continental, Puma Ralph Sampson e Reebok Classic, tre modelli molto apprezzati tra gli appassionati, ospitano dettagli, tratti e grafiche, che si rifanno a questi movimenti artistici, oggi più che mai sulla cresta dell’onda.

AW LAB inserisce in questo special pack anche le Air Force One di Nike con uno swoosh interscambiabile dedicato a Comics, un’occasione unica per gli appassionati di questo modello intramontabile. Lo special pack di AW LAB si completa con una collezione limited edition di apparel Uomo che ha come protagonisti il brand VRL che dedica ai comics una special collection in total look.

Queste esclusive sono disponibili negli store AW LAB e su www.aw-lab.com

Prezzi sneaker:

adidas Continental per AW LAB: euro 100,00

Puma Ralph Sampson per AW LAB: euro 80,00

Reebok Classic per AW LAB: euro 90,00

Nike Air Force One con special swoosh: euro 110,00

