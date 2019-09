Amici Celebrities – Chi è Francesca Manzini, l’imitatrice che ha battuto l’anoressia e adesso… morde la vita [GALLERY]

La nota imitatrice romana parteciperà al programma di Canale 5 che partirà questa sera su Canale 5, in passato ha sconfitto prima l’anoressia e poi la bulimia, dimostrando una grande forza d’animo

Si alza il sipario su Amici Celebrities, programma di Canale 5 che metterà alla prova nelle discipline di canto e ballo dodici vip divisi in due squadre da sei. Da un lato il team blu e dall’altro il team bianco, guidati dai coach Alberto Urso e Giordana Angi.

Tra i partecipanti ci sarà anche Francesca Manzini, la nota imitatrice romana figlia di un importante dirigente della Lazio, da cui ha ereditato la passione per il calcio. Tanti i programmi a cui 29enne ha partecipato, tra questi anche Mai dire Talk condotto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forest, nel quale si è cimentata nelle imitazioni di Asia Argento, Simona Ventura, Maria De Filippi e Ilary Blasi. Francesca Manzini ha anche avuto una parte nel film di Carlo Verdone ‘Benedetta follia’ e non disdegna la mediazione finanziaria, lavoro che la coinvolge e appassiona. Non sono mancate nel suo passato le difficoltà da superare, veri e propri ostacoli che Francesca ha superato con forza e coraggio. In particolare l’anoressia e la bulimia, mostri che la 29enne romana è riuscita a sconfiggere: “a 18 anni mi portarono per la prima volta in televisione, su Rai 1. Purtroppo, però, in quel periodo cominciò un momento molto brutto della mia vita. Caddi in preda dell’anoressia. Per molto tempo non mi alzai dal letto e arrivai a pesare 47 chili. Quando l’incubo sembrava finito precipitai nella bulimia e fu ancora più brutto: di notte aprivo il frigo e mangiavo in maniera spropositata” le sue parole al settimanaleSpy. “Il calvario è durato sei anni, poi mi sono rialzata per dimostrare a me stessa quanto valessi: oggi mordo la vita, non mi arrendo davanti alle difficoltà“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE