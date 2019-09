Amazon Moda e Puma lanciano Care Of: un nuovo marchio di abbigliamento in esclusiva su Amazon Moda [GALLERY]

Amazon Moda e Puma presentano Care Of: il nuovo marchio di abbigliamento disponibile in esclusiva su Amazon Moda

Amazon Moda e PUMA si sono uniti e hanno creato CARE OF, brand di abbigliamento leisurewear per uomo e donna, disponibile esclusivamente su Amazon Moda.

I due marchi innovativi, sinonimo di qualità e velocità, hanno progettato la nuova collezione di abbigliamento per il tempo libero basandosi sulle recensioni dei clienti e su ciò che amano di più su Amazon Moda.

CARE OF offre un comfort ottimale, coniugando anche stile e qualità. La collezione presenta proprietà anti-pilling, tessuti traspiranti e silhouette pulite e minimal che forniscono sostegno senza costrizioni.

La gamma offre capi essenziali e versatili per il tempo libero, disponibili in cinquanta modelli, tra cui scarpe da ginnastica, leggings, t-shirt, giacche e accessori in una vasta gamma di colori.

CARE OF offre comfort in un mondo sempre più veloce.

Entra nella comfort zone con CARE OF, disponibile solo su Amazon Moda a partire da oggi, 23 settembre 2019.

Esplora l’intera sezione su: Amazon.it/careof

@amazonfashioneu

#founditonamazon

