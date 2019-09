adidas – Pharrell Williams lancia “Now is her time”: la nuova campagna per promuovere l’emancipazione femminile [GALLERY]

adidas Originals by Pharrell Williams presenta Now is her time. adidas, Pharrell Williams e Collier Schorr lanciano una coraggiosa campagna sui diritti delle donne e l’empowerment femminile



Pharrell Williams lancia NOW IS HER TIME, una campagna che punta a promuovere l’emancipazione femminile nel mondo attraverso il potere di rappresentanza e voci che non temono di farsi sentire.

La nuova collaborazione di Pharrell con adidas Originals è raccontata attraverso il punto di vista di donne provenienti da vari background e degli uomini che le supportano nella loro lotta. Espressione dello spirito della nostra epoca, NOW IS HER TIME è un invito all’azione per il XXI secolo: una campagna che sfrutta la piattaforma di Pharrell per amplificare la voce delle donne e stimolare il dibattito su problematiche e prospettive attuali.

I protagonisti della campagna spaziano da attivisti ad artisti che si fanno portavoce di cause incentrate su genere, sessualità, diritti sessuali, razza e parità. Dietro l’obiettivo c’è il leggendario fotografo Collier Schorr, il cui portfolio di lavori verte proprio sui temi del genere, della sessualità e dell’identità.

I volti del cambiamento scelti per Now Is Her Time sono: Patrisse Cullors, community organizer e co-fondatrice di Black Lives Matter; Nadya Okamoto, leader e fondatrice dell’organizzazione no-profit period.org; la cantautrice Syd; Reggie Yates, scrittore, regista e presentatore; il tecnologo dell’architettura Iddris Sandu; la surfista Keala Naihe; Sana Azim, cineasta e attivista per i diritti umani; Tyra Mitchell, madre, artista e fondatrice del progetto Art Mom; Isabela Rangel Grutman, modella e co-fondatrice di Style Saves; le modelle Sara Cummings e Kadija Diawara; le ballerine Sheena Cain e Sophia Parker.

