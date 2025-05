Xabi Alonso subito al Real Madrid, guiderà la squadra al Mondiale per club

SportFair

Xabi Alonso sarà l’allenatore del Real Madrid già nel Mondiale per club. Il club e l’allenatore che prenderà il posto di Carlo Ancelotti hanno concordato che il nuovo progetto avrà inizio immediatamente, nel torneo che inizierà quest’estate negli Stati Uniti (e trasmesso in Italia da Mediaset) e che è di vitale importanza per Florentino Pérez e il suo consiglio di amministrazione.

I quasi 150 milioni di euro in palio nella competizione per club fanno gola al Real, che punta alla vittoria e per questo ha scelto di cominciare subito con il tecnico spagnolo a cui è stato affidato il futuro della squadra con un contratto triennale.