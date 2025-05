Volley: quattro giocatrici rifiutano la convocazione, Velasco deluso

SportFair

La Nazionale italiana di pallavolo femminile si prepara alla Volley Nations League 2025, ma dovrà fare i conti con le assenze di Elena Pietrini, Cristina Chirichella, Sara Bonifacio e Marina Lubian, che hanno deciso di non rispondere alla convocazione. Una scelta che ha scatenato il dibattito nel mondo del volley e ha lasciato deluso il CT Julio Velasco.

Durante la conferenza stampa di presentazione della stagione, Velasco ha espresso il suo rammarico per la scelta delle atlete, sottolineando che la maglia azzurra non può essere considerata un’opzione ma un impegno. Il CT ha ribadito il suo principio secondo cui chi sceglie di non partecipare potrebbe non avere nuove opportunità in futuro.

Elena Pietrini è ancora alle prese con il recupero da un infortunio alla spalla, mentre Marina Lubian avrebbe preferito prendersi una pausa dopo una stagione intensa. Sara Bonifacio e Cristina Chirichella, invece, avrebbero motivazioni personali legate alla loro carriera e alla gestione degli impegni.