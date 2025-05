Vela, la Coppa America 2027 si disputerà a Napoli

SportFair

Sarà Napoli ad ospitare la 38^ edizione dell’America’s Cup Louis Vuitton nel 2027. Ufficiale l’accordo tra il governo italiano, Royal New Zealand Yacht Squadron e Team New Zealand, che ha scelto il capoluogo campano per la più antica competizione sportiva internazionale ancora esistente.

Il defender aveva già annunciato che non avrebbe difeso il trofeo nel proprio Paese (come già accaduto a Barcellona nel 2024). Appuntamento tra primavera ed estate 2027 per la prima volta in Italia, che si terrà tra Castel Dell’Ovo e Posillipo mentre Bagnoli ospiterà le basi dei team sfidanti.