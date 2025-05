Sorteggio Roland Garros 2025: il tabellone e i possibili incontri per Sinner e Paolini

SportFair

Oggi, 22 maggio 2025, alle ore 14, si è svolto a Parigi il sorteggio del tabellone maschile e femminile del Roland Garros 2025. L’attesa per il secondo Slam della stagione è alle stelle, soprattutto per i tifosi italiani, che vedono Jannik Sinner arrivare al torneo da numero uno al mondo.

Jannik Sinner, atterrato questa mattina in Francia, torna sul luogo del suo storico traguardo: proprio qui, l’anno scorso, ha conquistato la vetta del ranking ATP, mantenendola per ben 50 settimane. Il suo principale rivale, Carlos Alcaraz, è numero due del seed, il che significa che un eventuale scontro tra i due sarà possibile soltanto in finale.

Il numero uno italiano debutterà al primo turno contro Arthur Rinderknech, francese, attualmente numero 72 della classifica ATP. Il percorso di Sinner potrebbe riservare un possibile incontro ai quarti di finale con Jack Draper, suo grande amico, mentre in semifinale potrebbe dover affrontare Novak Djokovic o Alexander Zverev, entrambi giocatori temibili sulla terra rossa parigina.

Dall’altra parte del tabellone, Carlos Alcaraz ha sulla carta un percorso agevole, con un possibile incrocio in semifinale contro Lorenzo Musetti che al primo turno sfiderà un euslificato. L’italiano cercherà di ripetere la grande prestazione degli Internazionali d’Italia, dove ha già affrontato lo spagnolo in una sfida emozionante.

Il sorteggio del tabellone femminile invece non è stato clemente con Jasmine Paolini, testa di serie numero 4. L’azzurra, reduce da una stagione straordinaria, dovrà affrontare un cammino insidioso con possibili sfide contro Iga Swiatek e Aryna Sabalenka, le due principali favorite del torneo.

La campionessa italiana potrebbe trovarsi di fronte Iga Swiatek nei quarti di finale, in una sfida che rievoca la memorabile finale dello scorso anno. Swiatek, vincitrice del Roland Garros 2024, arriva a Parigi con l’obiettivo di difendere il titolo e consolidare il suo dominio sulla terra rossa.

Se Paolini riuscirà a superare l’ostacolo Swiatek, in semifinale potrebbe trovarsi di fronte Aryna Sabalenka, attuale numero uno del ranking.

Con il sorteggio ufficiale definito, ora si attende l’esito delle qualificazioni, che completeranno il quadro del tabellone.