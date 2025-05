Sinner si prepara al Roland Garros: mercoledì l’arrivo a Parigi

SportFair

Archiviata la sconfitta in finale agli Internazionali d’Italia contro Carlos Alcaraz, Jannik Sinner guarda avanti e si prepara ad affrontare il Roland Garros. Fitto il programma del numero uno al mondo in vista del secondo torneo del Grande Slam in programma dal 25 maggio all’8 giugno.

Dopo aver deciso di non giocare l’Atp 500 di Amburgo, calendario alla mano, l’altoatesino mercoledì arriverà a Parigi, poi giovedì parteciperà al sorteggio del main draw, inizierà a testare il suo tennis sui campi parigini e tra domenica 25 e martedì 27 maggio farà il suo esordio nel torneo.