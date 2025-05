Serie A, biglietti Napoli-Cagliari: dove acquistarli e tutti i prezzi

SportFair

Il Napoli si appresta a vivere una delle serate più emozionanti della sua storia calcistica, con il quarto Scudetto a portata di mano. Nonostante due pareggi consecutivi contro Genoa e Parma abbiano leggermente smorzato l’entusiasmo, la squadra guidata da Antonio Conte mantiene un prezioso punto di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi, in un testa a testa che si deciderà all’ultima giornata.

L’appuntamento è fissato per venerdì sera alle 20:45, quando le due contendenti scenderanno in campo contemporaneamente. L’Inter sarà impegnata in trasferta contro il neopromosso Como, mentre il Napoli avrà il calore del proprio pubblico al “Maradona” per affrontare il Cagliari, fresco di salvezza matematica.

L’attesa tra i tifosi azzurri è palpabile, un misto di ansia e speranza che serpeggia per le vie della città. La febbre da Scudetto è altissima, e la corsa al biglietto per la partita decisiva ne è la prova lampante. Già dalle ore 15:00 di oggi, lunedì 19 maggio, è partita la vendita dei tagliandi, con modalità ben precise comunicate dalla società partenopea.

Il Napoli ha infatti previsto due fasi di vendita per gestire l’enorme afflusso di richieste. La Fase 1 è riservata ai possessori di Fidelity Card, che potranno godere di un periodo di prevendita esclusivo e, soprattutto, di prezzi scontati. Un incentivo per i tifosi più fedeli, che potranno acquistare i biglietti a tariffe agevolate. Ricordiamo che la Fidelity Card è acquistabile anche online al costo di 20 euro e ha una validità triennale.

Successivamente, si aprirà la Fase 2, la vendita libera accessibile a tutti i tifosi desiderosi di assistere all’eventuale trionfo. I prezzi dei biglietti variano a seconda del settore, dai 220 euro (175 per i possessori di Fidelity Card) della prestigiosa Tribuna Posillipo Premium ai più accessibili 45 euro delle curve inferiori.

Un’attenzione particolare è stata riservata alle famiglie, con interessanti promozioni per la Tribuna Family: gli adulti potranno acquistare il biglietto a soli 14 euro, mentre gli under-12 potranno entrare allo stadio con soli 10 euro