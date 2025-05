Roland Garros scalda i motori: nove azzurri in gara

SportFair

La magia del Roland Garros è pronta a tornare a illuminare Parigi, e l’attesa si fa sempre più intensa. Eurosport e Discovery+ saranno la casa esclusiva per seguire ogni emozione, dalle infuocate sfide delle qualificazioni fino ai match clou del tabellone principale, che prenderà il via domenica 25 maggio.

Ma prima dei grandi nomi e dei match da sogno, la scena sarà tutta per i 128 tennisti, tra uomini e donne, che da oggi, lunedì 19 maggio, fino a venerdì 23, si contenderanno l’accesso al main draw attraverso un arduo percorso di tre turni preliminari.

L’Italia schiera ben nove rappresentanti in questa fase cruciale, un mix di giovani promesse e volti noti pronti a dare battaglia sulla terra rossa parigina. Tra i nomi maschili spiccano la freschezza di Matteo Gigante, desideroso di misurarsi con il palcoscenico più prestigioso, e l’esperienza di un veterano come Fabio Fognini. Per il ligure, reduce dall’annuncio di un suo imminente ritiro durante il torneo di Roma, Parigi rappresenta forse l’ultima grande occasione per lasciare il segno in un torneo che lo ha visto protagonista con un indimenticabile quarto di finale nel 2011.

A completare la pattuglia maschile troviamo Federico Arnaboldi, in crescita nel circuito Challenger e pronto a testare il suo valore in un contesto Slam, insieme a Stefano Napolitano e Giulio Zeppieri, entrambi desiderosi di riscattarsi dopo periodi complicati a causa di infortuni. Una nota positiva arriva da Luca Nardi, che grazie al forfait del cinese Zhang potrà accedere direttamente al tabellone principale, evitando così le insidie delle qualificazioni.

Anche il tennis femminile italiano si presenta agguerrito, con due guerriere della terra rossa a guidare la carica: Sara Errani e Martina Trevisan. Entrambe hanno già scritto pagine importanti nella storia del Roland Garros, con la Errani capace di raggiungere la finale nel 2012 e la Trevisan di spingersi fino alla semifinale nel 2022. Insieme a loro, pronte a lottare per un posto nel tabellone principale, ci saranno Lucrezia Stefanini e Nuria Brancaccio.