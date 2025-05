MotoGp, si corre in Francia: il programma del Gp di Le Mans

SportFair

Torna la MotoGp con il Gp di Francia. Domani, venerdì 9 maggio, scatterà il weekend di Le Mans, che si concluderà con il Gran Premio di domenica 11 maggio. Si riparte dal successo in Spagna di Alex Marquez, ora leader del Mondiale con 141 punti davanti al fratello Marc (139) e all’altro ducatista Pecco Bagnaia (120). Ecco orario e programma del weekend di Le Mans, per seguire tutti gli appuntamenti sul circuito Bugatti.

Per il Gp di Francia si scende in pista già domani, venerdì 9 maggio: alle 8.55 ci saranno le prime sessioni di prove libere della Moto3 e della Moto2, mentre alle 10.40 toccherà alla MotoGp. Sabato ancora libere e poi qualifiche, per poi assegnare i primi punti del weekend con la sprint race delle 14:55. Domenica, alle 14, scatterà il Gran Premio di Le Mans.

Ecco il programma della MotoGp a Le Mans:

venerdì 9 maggio

Ore 10.40: MotoGP – prove libere 1

Ore 14.55: MotoGP – Pre-qualifiche

Sabato 10 maggio

Ore 10.05: MotoGP – prove libere 2

Ore 10.45: MotoGP – qualifiche

Ore 14.55: MotoGP – Sprint

Domenica 11 maggio

Ore 9.35: MotoGP – Warm Up

Il Gp di Francia, così come tutto il Mondiale di MotoGp, sarà trasmesso in diretta televisiva sui canali Sky Sport. Il Gp sarà visibile in diretta integrale su Sky Sport e sul canale Sky Sport MotoGp ( 208), ma pure in streaming su Now e Sky Go. Gli appuntamenti del weekend francese saranno disponibili anche in chiaro su Tv8 a partire dal sabato mattina, con le prove, le qualifiche e la gara sprint delle 15 (la gara di domenica sarà invece in differita).