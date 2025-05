MotoGP: Jorge Martin pronto a lasciare Aprilia? La situazione

SportFair

Un fulmine a ciel sereno scuote il mondo della MotoGP. Appena approdato in Aprilia con un contratto biennale dopo il suo trionfo nel campionato 2024 con il Team Pramac, Jorge Martin starebbe seriamente valutando di esercitare una clausola rescissoria per cambiare casacca e approdare in Honda.

Il contratto firmato dal campione del mondo in carica con la casa di Noale prevederebbe la possibilità per il pilota spagnolo di liberarsi dal secondo anno di accordo dopo i primi sei Gran Premi della stagione in corso. Una finestra temporale che Martin sembrerebbe intenzionato a sfruttare, spinto forse da un inizio di stagione a dir poco tormentato.

Quello che sta vivendo il numero 1 è infatti un vero e proprio incubo. L’infortunio rimediato durante i test pre-stagionali in Malesia ha compromesso la sua preparazione, e il rientro in Qatar si è rivelato ancora più amaro con una caduta che gli ha procurato la frattura di ben dieci costole. Una sequenza di eventi sfortunati che lo ha costretto a saltare le prime gare e lo vede ancora alle prese con un difficile recupero fisico. Non aver ancora tagliato il traguardo in un Gran Premio in questa stagione rappresenta un fardello pesante per un campione del suo calibro.

Proprio questa serie di disavventure potrebbe aver spinto Martin a riconsiderare le sue scelte future. L’ipotesi di un passaggio in Honda, una scuderia con una storia gloriosa ma attualmente in fase di ricostruzione, potrebbe rappresentare una nuova sfida stimolante per il pilota spagnolo.