Mondiale per Club, ufficiale la finestra speciale di mercato: le novità

SportFair

La Fifa ha confermato ufficialmente che aprirà una speciale finestra di mercato dall’1 al 10 giugno per consentire alle 32 squadre partecipanti al Mondiale per Club 2025 (dal 14 giugno al 13 luglio, negli Stati Uniti, in co-esclusiva su Mediaset) di schierare nuovi giocatori durante la competizione. La decisione riguarda le 20 federazioni dei Paesi rappresentati da un club nel torneo, quindi anche l’Italia che schiererà Inter e Juventus. “La scadenza per la presentazione dell’elenco definitivo è stata fissata al 10 giugno – fa sapere la Fifa -, consentendo a ciascun club partecipante di portare negli Stati Uniti i giocatori ingaggiati durante questo periodo“.

Un’altra finestra di mercato sarà aperta dal 27 giugno al 3 luglio, “per incoraggiare club e giocatori i cui contratti sono in scadenza a trovare una soluzione adeguata per consentirne la partecipazione. Ciò permetterà ai club di schierare i loro migliori giocatori, così come i nuovi acquisti, nella competizione“.

Per fare un esempio, l’Inter potrà dunque schierare sia Arnautovic che Correa ma solo fino al 30 giugno, giorno della scadenza del contratto: poi o rinnoveranno (nel caso specifico dell’austriaco e dell’argentino, molto difficile) oppure la squadra dovrà trovare altre soluzioni, dal mercato – fino al 3 luglio potranno essere tesserati due nuovi giocatori – o tra i calciatori che ha in lista.

Potranno essere tesserati giocatori in prestito a patto che sia regolarmente tesserato col club che ne detiene il cartellino e che la tessera rispetti le norme sui limiti al numero di prestiti.