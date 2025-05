Mondiale per Club 2025, il Tas conferma l’esclusione del Club León

SportFair

Il club calcistico messicano del León ha perso il ricorso contro la Fifa e non giocherà la Coppa del Mondo per Club il mese prossimo negli Stati Uniti. Martedì, il Tribunale Arbitrale dello Sport ha annunciato che i suoi giudici hanno respinto il tentativo del León di ribaltare l’esclusione dalla Fifa dal torneo a 32 squadre.

La Fifa ha escluso il León perché apparteneva allo stesso gruppo di proprietà di un’altra squadra del Mondiale per Club, il Pachuca. La Fifa vorrebbe organizzare una partita di playoff tra il Los Angeles FC e un’altra squadra messicana, l’América, per sostituire il León. Il León era stato sorteggiato in un gruppo con Chelsea, Esperance e Flamengo.