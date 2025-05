Massimo Stano, record del mondo nei 35 km di marcia

SportFair

Clamorosa impresa di Massimo Stano a Podebrady, Repubblica Ceca: trionfa agli Europei a squadre con il primato mondiale dei 35 km di marcia in 2h20:43. Sgretolato di quasi un minuto il precedente record del canadese Evan Dunfee stabilito in marzo (2h21:40).

“L’approccio alla gara non è stato di partire per fare il record del mondo, ma la strategia era di chiudere gli ultimi venti il più forte possibile. La mia missione era quella, poi il primato mondiale è stato la conseguenza. Questo risultato ce lo meritiamo – ha dichiarato Stano – con il mio staff e il mio allenatore Patrizio Parcesepe. Sono contentissimo, me lo godrò per qualche settimana, poi c’è da pensare alla 20 km di La Coruna del 7 giugno. Mi mancava un successo in questa manifestazione, è una cosa magnifica dopo l’infortunio della scorsa stagione e anche prima di venire qui c’è stato qualche problema, una distorsione alla caviglia tre giorni prima della partenza. È stato fatto tanto lavoro, ed è anche giusto portare a casa un risultato come questo. Porto la maglia azzurra con onore e lotto con tutto me stesso. Dedico questa vittoria al mio piccolo Liam, da quando è nato non avevo ancora fatto una gara buona e questa è tutta per lui“.