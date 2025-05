Madrid Open 2025: Musetti e Draper si giocano un posto in finale

SportFair

Lorenzo Musetti affronterà Jack Draper nella semifinale del Masters 1000 di Madrid. L’incontro si svolgerà sul prestigioso Manolo Santana Stadium e inizierà non prima delle 20:00.

Musetti arriva a questa sfida dopo aver sconfitto Gabriel Diallo nei quarti di finale, dimostrando grande solidità sulla terra battuta. Draper, invece, ha superato Matteo Arnaldi con un netto 6-0, 6-4, confermando il suo ottimo stato di forma.

Gli appassionati potranno seguire il match in diretta su Sky Sport Uno e mSky Sport Tennis, oppure in streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV.