Jasmine Paolini è in finale agli Internazionali d’Italia: battuta Stearns

Jasmine Paolini scrive un’altra pagina di storia del tennis al Foro Italico, diventando la terza italiana a raggiungere la finale del torneo capitolino dopo Raffaella Reggi (che nel 1985 vinse fin qui l’unico titolo azzurro) e Sara Errani (che nel 2014 perse contro Serena Williams).

In semifinale la toscana batte la sorpresa del torneo, l’americana n° 42 del mondo Peyton Stearns, con il punteggio di 7-5 6-1, in un’ora e 40 minuti, annullando tre set point nel primo set. Sabato alle 17 Jasmine sfiderà la vincente di Gauff-Zheng, in campo stasera.