Internazionali d’Italia, Paolini batte Shnaider e vola in semifinale

Jasmine Paolini centra la qualificazione alla semifinale degli Internazionali d’Italia per la prima volta in carriera grazie al successo in rimonta in tre set sulla russa Diana Shnaider, battuta 6-7(1) 6-4 6-2.

Paolini ricalca così le orme di Sara Errani, l’ultima azzurra ad accedere alla semifinale di Roma, nell’ormai lontano 2014. È la terza semifinale della stagione per la toscana, dopo quelle raggiunte a Miami e Stoccarda, dov’è stata fermata in entrambi i casi da Aryna Sabalenka. Ora attende la vincente del match tra la statunitense Peyton Stearns e l’ucraina Elina Svitolina, testa di serie numero 16 del tabellone.