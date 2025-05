Giro d’Italia 2025, tappa Alberobello-Lecce: percorso e dove vederla

SportFair

Il Giro d’Italia arriva in Italia. Dopo le prime tre frazioni corse in Albania, c’è un giorno libero per permettere a tutta la carovana di spostarsi sull’altra sponda dell’Adriatico. Si riparte martedì 13 maggio con la quarta tappa da Alberobello a Lecce, un viaggio in Puglia lungo 189 chilometri.

Dai trulli al barocco salentino passando per altre famose location come Putignano (unico GPM all’inizio della tappa, 4^categoria), Polignano a Mare (primo traguardo volante) e Ostuni (Km Red Bull). Un secondo traguardo volante sarà invece collocato a San Pancrazio Salentino. A Lecce si dovrà poi ripetere un circuito che passerà accanto allo stadio Via del Mare e troverà la sua conclusione a via Calasso.

Come tutte le tappe della competizione, la quarta frazione sarà in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. La partenza dallo Start Village è fissata alle 12.55, arrivo previsto tra le 17 e le 17.20.