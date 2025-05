Formula 1, Gp Miami: dalle prove libere alla gara dove vederlo in tv

SportFair

Oggi, 2 maggio 2025, il GP di Miami entra nel vivo con le prove libere (18:30) orario italiano. Durante questo giro di pista, le squadre cercheranno di trovare la giusta messa a punto per affrontare al meglio le sessioni successive. Seguiranno le qualifiche sprint (22:30).

Questo time-attack è cruciale perché determina l’ordine di partenza per la Sprint Race di sabato, offrendo inoltre l’opportunità a scuderie e piloti di registrare tempi preziosi in vista della gara. La Ferrari punta alla mini-pole, fondamentale per la Sprint Race di sabato.

Gli appassionati potranno seguire la gara a pagamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in Streaming su SkyGo e NOW

In chiaro su TV8 (eventuale differita).