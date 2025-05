Brignone e l’operazione ai legamenti: “quando decideremo cosa fare”

SportFair

“È stata una stagione pazzesca, adesso sto bene: tutto sta andando per il meglio, sono positiva“. A parlare è Federica Brignone che, nel corso della ventesima edizione della Golf Cup della Fondazione Vialli Mauro in corso al Royal Park I Roveri di Fiano Torinese, ha parlato delle condizioni dopo il grave infortunio patito alla gamba sinistra che rischia di impedirgli di affrontare le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

La 34enne di La Salle è alle prese con la riabilitazione al J|medical, tuttavia i tempi di recupero sono ancora tutti da decidere: “La gamba risponde bene, così come la parte ossea. Quello che adesso mi dà fastidio è il ginocchio. Più in generale le capsule, i legamenti, le articolazioni: c’è ancora infiammazione. Devo iniziare a piegare, ma in questo momento è la parte più tosta – ha spiegato Brignone -. Non sappiamo ancora nulla sull’operazione ai legamenti. Finalmente il gonfiore si sta attenuando, tra una o due settimane vedremo come starà quella parte: alcune parti sono già state riparate insieme all’osso, ma la situazione era un disastro“.