WrestleMania 41: il grandioso spettacolo sbarca in Nevada: come vederlo

Ecco l’evento più atteso dell’anno in casa WWE: è in arrivo WrestleMania 41, direttamente dall’Allegiant Stadium di Paradise (Nevada). Saranno due serate straordinarie, con la Night 1 tra sabato 19 e domenica 20 aprile (all’una italiana) e la Night 2 tra il 20 e il 21. Una Pasqua da trascorrere con lo Showcase of the Immortals, per uno show che sarà indimenticabile. WrestleMania 41 sarà disponibile sul WWE Network: ecco la match card dell’evento.

Triple Threat Match (Main Event Night 1) – Reigns vs Rollins vs Punk: sarà il Main Event della prima serata, in un intreccio meraviglioso fra tre campioni. È il primo Main Event di WrestleMania per CM Punk, che ha messo dei dubbi nel rapporto fra Paul Heyman e Roman Reigns. Il Tribal Chief ha storicamente problemi con Seth Rollins (suo vecchio compagno nello Shield), che con CM Punk porta avanti una rivalità da tantissimo tempo. Ne vedremo delle belle.

WWE Championship (Main Event Night 2) – Cody Rhodes vs John Cena: sarà il Main Event della Night 2 ed è sicuramente il match più atteso di tutta la kermesse. John Cena ha venduto l’anima a The Rock, rinnegando il rapporto con i fan e 20 anni di carriera sempre dalla parte del bene. Cena minaccia di rovinare il wrestling, vincendo il titolo e ritirandosi, lasciando la WWE senza campione. Ma Cody Rhodes non vuole mollare: The American Nightmare è campione da un anno ed è ormai il volto della compagnia. Cody non vuole mollare in una sfida che si preannuncia epocale.

WWE Women’s Championship (Night 1) – Tiffany Stratton vs Charlotte Flair: la campionessa sta convincendo tutti, ma la regina vuole tornare nuovamente sul trono. Charlotte Flair ha vinto la Royal Rumble dopo tanti mesi di assenza dal ring e vuole dominare questo confronto generazionale. Vedremo se sarà “Tiffy Time!”.

World Heavyweight Championship (Night 1) – Gunther vs Jey Uso: è l’occasione della carriera per Jey, che dopo il successo alla Royal Rumble punta al titolo del Ring General. Gunther se l’è presa con Jimmy Uso, accendendo ulteriormente la rivalità. Il match fra l’austriaco e Jey sarà uno dei più importanti della card.

Women’s World Championship (Night 2) – Iyo SKY vs Bianca Belair vs Rhea Ripley: si è creata una situazione molto affascinante intorno al titolo che la giapponese ha recentemente conquistato ai danni di Ripley. Bianca, vincitrice dell’Elimination Chamber e number 1 contender, punta decisamente alla corona.

Gli altri match:

AJ Styles vs Logan Paul

United States Championship – LA Knight vs Jacob Fatu

Jade Cargill vs Naomi

Intercontinental Championship – Bron Breakker vs Penta vs Finn Balor vs Dominik Mysterio

Rey Mysterio vs El Grande Americano

Per seguire WWE WrestleMania 41 basta iscriversi al WWE Network. Così, tramite smartphone, tablet, pc e qualsiasi dispositivo elettronico, si possono vedere i Premium Live Event e tantissimi contenuti sul mondo WWE.

Per vedere Raw, SmackDown e NXT e non perdere niente degli show settimanali, basta abbonarsi a Discovery+ e seguire le puntate in diretta o on demand. Per guardare i tre show con il commento in italiano di Luca Franchini e Michele Posa, basta seguire DMAX. Il primo passaggio di Monday Night Raw è ogni lunedì alle 23.15. Stesso orario, ma di martedì, per SmackDown. Il mercoledì, invece, è il turno di NXT.