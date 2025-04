Vela d’epoca, dal 16 al 18 maggio torna a Genova il terzo Classic Boat Show

SportFair

Torna dal 16 al 18 maggio 2025 presso il porto turistico internazionale Marina Genova la terza edizione del Classic Boat Show, il Salone dedicato alla marineria tradizionale che si svolgerà in contemporanea a Yacht&Garden, la mostra mercato del giardino mediterraneo, giunta alla diciassettesima edizione.

L’accesso e i parcheggi, scrive l’organizzazione, saranno liberi per tutti. Saranno presenti scafi d’epoca e classici da 9 a 50 metri, visitabili privatamente da chi è interessato all’acquisto o al noleggio, mostre di artisti e pittori come l’acquerellista Emanuela Tenti, di associazioni della marineria tradizionale come Storie di Barche o Amici del Leudo, di modellini navali o manufatti artigianali come le barche in cuoio di Giorgio Testi.

Equipaggi ed espositori saranno i veri protagonisti di questa rassegna genovese che gode del patrocinio della Marina Militare. Oltre a usufruire di 10 giorni di posto barca gratuito verranno ospitati per una cena a buffet dedicata alla cucina ligure, con open bar, intrattenimento musicale e accesso a tutti gli eventi collaterali. L’ammissione alla manifestazione sarà valutata dal Comitato Organizzatore, dopo avere inviato una mail a cavallaro@marinagenova.it oppure murolo@marinagenova.it, indicando Classic Boat Show, il nome e foto dell’imbarcazione o dell’attività e un contatto di riferimento.