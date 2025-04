Tutti i risultati delle due incredibili notti di WrestleMania 41

SportFair

John Cena è nell’olimpo della WWE. L’ex leader della C-Nation vince il suo 17° WWE Championship, stacca Ric Flair e diventa l’uomo con più titoli massimi di sempre. Cena strappa la corona a Cody Rhodes nel Main Event della Night 2 di WrestleMania 41 e pone fine a un regno di 378 giorni.

Decisive le interferenze di Travis Scott, che permettono a John di colpire Cody con il titolo e di diventare “l’ultimo vero campione”. Cena aveva promesso di vincere la corona e di ritirarsi: cosa accadrà adesso? Così si conclude lo Showcase of The Immortals, direttamente da Las Vegas, fra lo stupore generale del pubblico dell’Allegiant Stadium di Paradise (Nevada). Presenti 63.266 persone allo stadio per la Night 2 (124.693 nelle due serate), così come annuncia Stone Cold Steve Austin, apparso prima del Main Event. È possibile rivivere tutte le emozioni di due serate storiche sul WWE Network.

Con un tradimento clamoroso Paul Heyman consegna a Seth Rollins il successo nel Main Event della Night 1 di WrestleMania 41. Heyman tradisce sia il suo amico CM Punk che il tuo Tribal Chief Roman Reigns, dando a Rollins le chiavi della vittoria. Così si è chiusa la prima notte dello Showcase of the Immortals, con il successo dell’ex campione del mondo, che adesso si lancia nella stratosfera. Apre la serata il match che permette a Jey Uso di diventare World Heavyweight Champion, strappando la corona a Gunther.

Senza dubbio lo show stealer di entrambe le notti è il Triple Threat Match che IYO SKY vince contro Bianca Belair e Rhea Ripley (opener della Night 2), mantenendo il Women’s World Championship. Decisivo il Moonsault della giapponese su Belair, che stava schienando Rhea dopo una KOD. Tripudio del pubblico, che apprezza la contesa e ringrazia le tre Superstar dall’inizio alla fine. Prima del Main Event torna anche Becky Lynch, che era assente da quasi un anno. The Man, al fianco di Lyra Valkyria, si prende i titoli di coppia battendo Liv Morgan e Raquel Rodriguez.

Nella Night 1 successo per Jacob Fatu, che conquista il primo titolo in singolo, battendo LA Knight per lo United States Championship. Vincono anche i New Day, che strappano i World Tag Team Titles dalle grinfie dei War Riders. Piace moltissimo anche il match femminile, vinto da Tiffany Stratton, che supera una campionessa affermata come Charlotte Flair e mantiene il suo WWE Women’s Championship. Prima WrestleMania portata a casa alla grande da Jade Cargill, che batte Naomi e chiude la rivalità.

Una delle più grandi sorprese della Night 2 è la pazzesca vittoria dell’Intercontinental Championship da parte di Dominik Mysterio. Il figlio di Rey schiena Finn Balor, suo compagno (forse ex) nel Judgment Day, dopo un Frog Splash dalla terza corda. Poderoso Drew McIntyre, che con la Claymore su Damian Priest (adagiato su una sedia), chiude un grande Street Fight e pone fine a una faida che andava avanti da WrestleMania 40. Alla Open Challenge di Randy Orton, giunto alla sua ventesima partecipazione al Grandaddy of Them All, risponde Joe Hendry, il TNA Champion. La spunta The Viper grazie alla Rko. Logan Paul si toglie la soddisfazione di battere AJ Styles allo Showcase of the Immortals (nel match viene coinvolto anche Karrion Kross).