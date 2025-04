Tennis, Sinner torna a parlare dopo la squalifica

SportFair

Dopo un periodo di silenzio e riposo, Jannik Sinner è pronto a tornare a far parlare di sé sul campo da tennis. Il giovane campione italiano, che sta scontando la squalifica per positività al Clostebol, ha rilasciato un’intervista esclusiva a Sky Sport, svelando le sue sensazioni e i suoi piani per il futuro.

Il 5 maggio, Sinner farà il suo ritorno ufficiale nel circuito ATP agli Internazionali d’Italia di Roma.

“Sto molto bene, sono riposato e quindi sono contento. Oggi in giacca? Tutto il giorno, ho cambiato tanti outfit – ha scherzato Sinner -. Ho fatto tante cose diverse. Ovviamente se potessi scegliere, sceglierei di giocare a tennis, però d’altra parte sto molto bene e non sto neanche pensando tanto al tennis in questo momento“.

Sinner sta preparando il suo ritorno in campo con l’ausilio del suo team personale: “Ci siamo avvicinando, ogni giorno mi sento meglio fisicamente, mentalmente, anche se ancora manca un bel po’. Quindi ragazzi ci vediamo a Roma, speriamo di prepararci bene“.