Impresa Lucia Bronzetti nel torneo Wta di Madrid. La tennista azzurra ha battuto oggi, martedì 22 aprile, la giapponese Naomi Osaka, ex numero uno del mondo scivolata in 55esima posizione. Bronzetti si è imposta, al primo turno del Masters 1000 sulla terra rossa della capitale spagnola, in tre set con il punteggio di 6-4, 2-6, 6-4 in poco più di due ore e venti di gioco.

Al prossimo turno Lucia affronterà la statunitense, Madison Keys, numero cinque del mondo.