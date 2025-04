Tennis, Atp Montecarlo: Alcaraz accede al 3° turno

SportFair

Esordio vincente per Carlos Alcaraz al “Rolex Monte-Carlo Masters”, terzo “1000” stagionale, dotato di un montepremi di 6.128.940 di euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco.

Lo spagnolo, numero 3 del mondo e testa di serie numero 2, ha battuto in rimonta in tre set l’argentino Francisco Cerundolo, numero 22 Atp, con il punteggio di 3-6, 6-0, 6-1 in 1 ora e 39 minuti. Nel prossimo turno Alcaraz affronterà il tedesco Daniel Altmaier, che ha battuto il francese Richard Gasquet per 7-5, 5-7, 6-2.