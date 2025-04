SportFair

Carlos Alcaraz non giocherà il torneo Masters 1000 di Madrid. Il tennista murciano non potrà partecipare al torneo, che ha visto oggi l’inizio del suo tabellone principale, a causa di un infortunio all’adduttore destro.

L’annuncio, atteso, è arrivato dallo stesso numero tre del mondo in conferenza stampa: “Devo ascoltare il mio corpo, anche se il torneo di Madrid è molto importante per me. Ho deciso di non prendere rischi, anche se è una decisione difficile“.