Sinner torna ad allenarsi in Costa Azzurra

Jannik Sinner, ha ufficialmente ripreso gli allenamenti in preparazione degli imminenti Internazionali di Roma. Per affinare la sua preparazione sul rosso, Sinner ha scelto i campi indoor in terra battuta del Tennis Club Beaulieu-sur-Mer, una località pittoresca non distante dal Principato di Monaco.

Sinner ha ritrovato il ritmo partita allenandosi con l’amico Jack Draper. Il tennista britannico, reduce da un ottavo di finale al Masters 1000 di Montecarlo perso contro Davidovich Fokina, ha raggiunto Sinner sui campi del Tennis Club Beaulieu. Un dettaglio interessante è che il club sta ospitando in questi giorni un torneo ITF J300, e proprio i canali social della competizione giovanile hanno condiviso immagini della sessione di allenamento tra i due professionisti.

Nelle immagini diffuse, Sinner appare concentrato e determinato, indossando un cappellino bianco, una t-shirt bianca e completando l’outfit con pantaloncini e calzini neri. A bordo campo, immancabile, il suo coach di fiducia Darren Cahill, prodigo di consigli durante l’allenamento.

Questo ritorno all’attività sul campo segna una tappa importante nell’avvicinamento di Sinner al prestigioso torneo romano, che prenderà il via il prossimo 7 maggio.