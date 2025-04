Sinner lancia la sua fondazione a sostegno dei bambini e dei giovani atleti

SportFair

Mentre l’attesa cresce per rivederlo incantare i campi da tennis con la sua classe, Jannik Sinner sorprende ancora una volta, dimostrando di essere un campione a 360 gradi. Il numero uno del mondo ha infatti annunciato con una nota ufficiale la nascita della “Fondazione Jannik Sinner”, un’organizzazione no-profit con un nobile obiettivo: supportare i bambini attraverso l’istruzione e lo sport, sia in Italia che a livello globale.

Con parole che riflettono la sua maturità e sensibilità, Sinner ha espresso il suo desiderio di restituire al mondo ciò che lo sport gli ha insegnato: “Per me è un onore sostenere bambini e giovani atleti. Lo sport mi ha insegnato lezioni inestimabili: disciplina, resilienza e il coraggio di rimanere fedele a me stesso. Lezioni che credo valga la pena condividere. Attraverso il nostro lavoro, vogliamo mostrare ai bambini cosa è possibile, non solo nello sport, ma anche nella vita“.

La Fondazione Jannik Sinner si impegnerà concretamente nel sostenere programmi sportivi che promuovano l’attività fisica e i valori dello sport tra i più giovani. Parallelamente, l’organizzazione si dedicherà a finanziare progetti scolastici e iniziative comunitarie, con la ferma convinzione che l’istruzione e lo sport debbano essere accessibili a tutte le nuove generazioni, indipendentemente dalle loro condizioni di partenza.