Sinner dopo la squalifica torna ad allenarsi a Montecarlo

La vittoria di Carlos Alcaraz al Masters 1000 di Montecarlo segna anche un momento importante per Jannik Sinner. Il tennista italiano, infatti, dopo il periodo di squalifica imposto dalla WADA, in scadenza il prossimo 5 maggio, può finalmente tornare ad allenarsi in vista degli Internazionali d’Italia, in programma a Roma a partire dal 7 maggio.

Sinner ha ripreso la preparazione a Montecarlo, dove potrà allenarsi con il suo team e affrontare come sparring partner anche altri colleghi. Un passo importante per ritrovare il ritmo partita e la forma migliore in vista del rientro nel circuito.

Tra i nomi circolati come possibili sparring partner di Sinner ci sono quelli di Dominic Thiem e Lorenzo Sonego. Non è esclusa, però, la possibilità di un allenamento con Novak Djokovic.