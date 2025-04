Schermitrice si rifiuta di combattere contro avversaria transgender: squalificata

SportFair

Una schermitrice statuninentes è stata squalificata da un torneo dopo essersi inginocchiata ed essersi rifiutata di competere contro un’avversaria transgender. Stephanie Turner avrebbe dovuto affrontare Redmond Sullivan al torneo Cherry Blossom tenutosi presso l’Università del Maryland.

Quando la sfida stava per iniziare, Turner si è inginocchiata in pedana e si è tolta la maschera in segno di protesta durante l’evento di fioretto femminile della Divisione 1A. L’arbitro le ha mostrato il cartellino nero che indica che una giocatrice viene immediatamente esclusa dalla competizione e sospesa per il resto della stessa.