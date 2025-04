MotoGP, orari e dove vedere il GP Qatar a Lusail

SportFair

Il Motomondiale fa tappa a Lusail per il Gran Premio del Qatar, quarto appuntamento della stagione 2025. Un evento che tradizionalmente apriva il campionato, poi spostato a fine ottobre nel 2023, riportato all’inizio lo scorso anno e ora collocato a metà aprile.

Francesco Bagnaia arriva in Qatar con il morale alto dopo la vittoria ad Austin, che ha riscattato un inizio di stagione altalenante. Il campione del mondo in carica punta a ripetersi, ma dovrà fare i conti con un agguerrita concorrenza interna alla Ducati. Il suo compagno di squadra, Enea Bastianini, è infatti considerato uno dei favoriti per la vittoria finale.

A rendere la sfida ancora più interessante ci sarà Alex Marquez, che si presenta a Lusail da leader del campionato. Lo spagnolo, in sella alla Ducati del team Gresini, sta vivendo un momento di forma straordinario e punta a confermarsi anche in Qatar.

La Ducati è senza dubbio la moto da battere sul circuito di Lusail, dove ha sempre dimostrato di essere particolarmente competitiva. Tuttavia, non sono da escludere sorprese da parte degli altri team, con Aprilia e KTM pronte a dare battaglia per un posto sul podio.

Orari e dove vedere il GP del Qatar

Il Gran Premio del Qatar si correrà domenica 13 aprile, con la gara della MotoGP che prenderà il via alle ore 19:00 (ora italiana). L’intero weekend sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) e in chiaro su TV8 (canale 125 del digitale terrestre).

Programmazione TV:

Venerdì 11 aprile:

Prove libere

Sabato 12 aprile:

Qualifiche

Sprint Race

Domenica 13 aprile:

Gara Moto3

Gara Moto2

Gara MotoGP